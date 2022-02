Weil am Rhein Weil wächst um 277 Bürger

Weil am Rhein. Die 31 207 Einwohner verteilten sich auf sieben Gebiete. In Weil-Ost (Alt-Weil) waren 8811 Menschen zuhause und damit 64 mehr als noch 2020 (8747). Im Bereich Leopoldshöhe waren es 7041 (plus 214), in Friedlingen 5679 (minus 61), in Otterbach 574 (minus 18), in Ötlingen 720 ( minus 21), in Haltingen 7620 (plus 88) und in Märkt 762 (plus 11).

Im Jahr 2021 erblickten 284 Weiler das Licht der Welt, 333 verstarben in diesem Zeitraum, während 2213 Personen neu in die Stadt zogen und 1887 Weil am Rhein den Rücken zukehrten. Innerhalb der Stadt zogen in den zwölf Monaten 1638 Menschen um. 574 kamen aus dem Ausland hierher, während 572 den umgekehrten Weg wählten. Aus dem Inland suchten sich 1634 Menschen Weil als neuen Lebensmittelpunkt aus, 1287 verließen die Stadt, aber nicht Deutschland.