Weil am Rhein Der Ausbildungsmarkt verändert sich

Aus den eigenen Reihen

Die Firma Wössner in Haltingen beschäftigt aktuell einen Auszubildenden zum Zerspanungsmechaniker und einen zum Kaufmann für Büromanagement, jeweils im dritten Lehrjahr. Laut Antonio Pirocco, Chief Operating Officer, handelt es sich um die ersten Azubis des Unternehmens. Die ehemaligen Hilfsarbeiter wurden aus den eigenen Reihen rekrutiert. Die Stellen wurden deshalb gar nicht erst ausgeschrieben. Er meint aber zur allgemeinen Lage auf dem Ausbildungsmarkt, dass es meist an qualifizierten Bewerbern und an Entschlossenheit fehle.

Weniger Bewerbungen

„Bei uns ist es nicht anders, als man es in der Presse liest“, sagt Ulrike Löhle, Ausbildungsreferentin bei der Sparkasse Markgräflerland, die in Vertretung des Ausbildungsleiters Chris Müller die Situation bei dem Kreditinstitut schildert. Die Zahl der Bewerbungen gehe zurück und es müssten größere Anstrengungen unternommen werden, um qualifizierten Nachwuchs zu finden. In diesem Jahr konnten alle Plätze besetzt werden, berichtet Löhle. „Es ist nicht mehr so einfach.“ Die Sparkasse unternehme viel, um qualifizierte Bewerber zu finden – Ausbildungsbörsen, Bildungspartnerschaften mit Schulen oder die Vorstellung des Berufsbilds gehören zu ihren Maßnahmen. Auch gehe es darum, im Gespräch zu bleiben, weshalb zum Beispiel Projekte an Schulen gesponsert werden.