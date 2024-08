Anschließend ging es zum Kloster Reichenau, das im Jahr 724 gegründet worden war und im zehnten und elften Jahrhundert in voller Blüte stand. Dieses Königskloster war ein einflussreiches kulturelles und politisches Zentrum mit großer Ausstrahlung im frühen Mittelalter, teilt der Verein mit. Gezeigt wurden Prachthandschriften mit reichen Verzierungen und gemalten Illustrationen. Diese waren von verschiedenen nationalen und internationalen Archiven zusammengeführt worden und wurden zum ersten Mal seit Jahrzehnten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, heißt es. Die Führung gab auch Einblicke in die Herstellung der auf Pergament geschriebenen Dokumente, die Funktion der im Auftrag von Kaisern und Königen geschriebenen Schriftstücke sowie in das Klosterleben im frühen Mittelalter.