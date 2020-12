Um 22.27 Uhr wurde die Wehr dann zur Haltingerstraße/Heldelingerstraße gerufen, wo aufgrund des Sturms ein Baum auf die Straße gestürzt war. Der Windwurf wurde zersägt und am Straßenrand gelagert. Um 0.40 Uhr wurde die Haltinger Abteilung erneut zu Unwetterschäden an der Haltingerstraße am Ortseingang Märkt gerufen. Ein Baum lag auf der Fahrbahn, der von den Floriansjüngern beiseite geschafft wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein wurde dann am Montag gegen 10 Uhr zu einem Wohnungsbrand ins Rad in Haltingen gerufen. Eine Waschmaschine war in einem viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf Wohnungen in Brand geraten. Da das Treppenhaus rauchfrei war, konnten die übrigen Mieter in ihren Wohnungen bleiben und das Mehrfamilienhaus brauchte nicht evakuiert zu werden.