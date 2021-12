Weil am Rhein Weiler Gastronomen verzeichnen deutlich weniger Gäste

Sabine Grether vom „Hebelhof“ verzeichnet ebenfalls Absagen. Alle Reservierungen des vergangenen Wochenendes wurden storniert. „Die Gäste sind sehr verunsichert.“ Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sei das Restaurant zwar ausgebucht. „Aber ich weiß ja nicht, ob es dabei bleibt.“ Gleichzeitig könne sie keine weiteren Buchungen annehmen. Die geplanten Weihnachtsfeiern wurden vergangene Woche alle abgesagt.

Und auch jetzt herrscht kein Normalbetrieb. „Am Mittwoch waren den ganzen Abend die Kartenspieler die einzigen Gäste, am Dienstag kam zwischen 17 und 19 Uhr gar niemand, darum haben wir früher geschlossen“, berichtet Grether. Auch im „Hebelhof“ ist Kurzarbeit ein Thema. Saisonale Gerichte wie Wild oder Nüsslesalat können nicht angeboten werden. „Alles wird teurer, aber die Gäste fehlen.“ Dennoch hoffe sie das Beste. „Wir machen das, was geht. Man kann es nicht ändern.“

Optimistisch trotz der angespannten Lage will auch Svenja Marx vom Gasthaus „Hirschen“ in Haltingen bleiben. „Die 2G-plus-Regel hat uns am vergangenen Wochenende einige Nerven gekostet.“ Als sich dann aber herausstellte, dass doch einige Ausnahmen bestehen, atmete Marx kurz auf.

Testen vor Ort

Im Gartenhäuschen des „Hirschen“ bieten sie und ihr Team den Gästen eine Möglichkeit zum „Schnelltest vor Ort“ an. So hofft sie, dass doch einige Gäste den Weg ins Gasthaus finden. Dennoch bleiben derzeit gut die Hälfte der sonst üblichen Gäste aus. „Wirkliche Vergleichswerte habe ich allerdings nicht“, erklärt die Inhaberin, die den „Hirschen“ erst 2019 übernommen hatte. „Dann kam Corona und alles hat sich geändert.“ Ihr Lokal ist derzeit nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. „Alles andere lohnt sich nicht“, erklärt die Wirtin. Ein paar Reservierungen über Weihnachten und Silvester gibt es. Marx hofft darauf, dass die Absagen ausbleiben.

Erneut abgesagt werden müssen vermutlich die Weihnachts- und Silvesterparty im „Galileos“. „Das wäre dann schon das dritte Jahr in Folge“, erzählt Juniorchef Mahir Arslan. Das familiengeführte Restaurant empfängt abends unter der Woche zwar seine Stammkundschaft, „sonst ist aber so gut wie gar nichts los“, klagt Arslan. Bevor die 2G-plus-Regel für Restaurants galt, war deutlich mehr Betrieb.

„Die Leute wissen aber gar nicht mehr, was wann wo gilt.“ 50 Prozent weniger Gäste, so lautet die bisherige Bilanz der ersten Woche. Die geplanten Weihnachtsfeiern seien allesamt abgesagt. Arslan: „Erst vor drei Tagen ist wieder eine Feier mit 50 Personen geplatzt.“ Arslan wünscht sich von der Politik eine klarere Linie hinsichtlich einheitlicher Coronaregelungen. „Wir können überhaupt nicht vorausschauend planen.“

Jiri Kratschmar ist frustriert. Der Inhaber des Hotel und Restaurants „Rebstock“ in Haltingen hat den Hotelbetrieb um 80 Prozent reduzieren müssen. „Die Verwirrungen vom vergangenen Wochenende haben uns wirklich einen Stoß versetzt.“

Zur Zeit befasst sich Kratschmar nahezu nur mit Absagen. „Alle größeren Veranstaltungen ab 15 Personen aufwärts sind bereits, oder werden wohl in den kommenden Tagen noch abgesagt.“

Im Restaurant sehe es ähnlich aus. 70 Prozent weniger Gäste verzeichnet der „Rebstock“ hier in dieser Woche, weswegen alle Mitarbeiter inzwischen wieder in Kurzarbeit sind. Auch der Einkauf der Lebensmittel gestalte sich entsprechend schwierig. „Planbar ist im Moment überhaupt nichts“, sagt Kratschmar. Für die bevorstehenden Monate zeichnet er ein düsteres Bild. „Dass sich die Lage wirklich bessert – das sehe ich erst im März, wenn die Temperaturen wieder steigen.“ Dennoch will er zuversichtlich bleiben: „Schlimmer als jetzt kann es wohl nicht mehr kommen.“