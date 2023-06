Weil am Rhein Weiler Gebührensatzung ist nichtig

Bereits erlassene Bescheide bleiben wirksam

Bereits erlassene Gebührenbescheide seien wirksam und – sofern die Frist für Rechtsbehelfe abgelaufen ist – auch bestandskräftig, informiert die Stadtverwaltung.

Anders verhalte es sich mit den noch nicht bestandskräftigen Gebührenbescheiden, also Bescheiden, für die die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Solche Verfahren werde die Stadt jetzt ruhen lassen, bis die Urteilsbegründung vorliege. Bewohnerparkausweise, die bald ablaufen, würden erst einmal für einen Übergangszeitraum oder bis zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung weiter gelten, heißt es.

Was das weitere Vorgehen angeht, gebe es derzeit verschiedene Überlegungen. Dabei beobachte man auch, wie andere Kommunen verfahren.

Neue Rechtsverordnung wird vorbereitet

Unabhängig davon soll bereits jetzt eine neue Rechtsverordnung verfasst werden – parallel zu einer erwarteten Änderung der Parkgebührenordnung des Landes – sodass eine Inkraftsetzung dann so schnell wie möglich erfolgen könne.

Neben der Rechtsform an sich hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auch die Berücksichtigung sozialer Kriterien beanstandet, die durch Paragraf 6a, Absatz 5a der Straßenverkehrsordnung nicht gedeckt sei. Zudem widersprächen der Stufentarif beziehungsweise die Gebührensprünge dem im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 1, festgehaltenen Grundsatz der Gleichheit. „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, heißt es dort.

Gebühren nach Gewicht gestaffelt

Auch in Weil hat man sich für eine Staffelung der Beträge entschlossen. Allerdings liegt dieser nicht wie in Freiburg die Länge, sondern Gewicht und Antriebsart des betreffenden Fahrzeugs zugrunde. Ebenso sind in der Weiler Satzung Ermäßigungen für Schwerbehinderte und Inhaber eines Familienpasses vorgesehen. Die Weiler Gebührenordnung war Gegenstand eines längeren Entstehungsprozesses unter Beteiligung des Gemeinderats.

Schwere Fahrzeuge kosten mehr

Seit Anfang dieses Jahres beträgt die Grundgebühr für Fahrzeuge bis 1800 Kilogramm Leergewicht oder 2000 Kilogramm Leergewicht mit rein elektrischem Antrieb künftig 90 Euro im Jahr. Die Grundgebühr für Fahrzeuge mit einem Leergewicht von mehr als 1800 Kilogramm oder mit einem Leergewicht von mehr als 2000 Kilogramm und rein elektrischem Antrieb beträgt 135 Euro im Jahr. Für Schwerbehinderte und Inhaber eines Familienpasses gibt es jeweils eine Reduzierung von 50 Prozent.

Auch wenn man in Weil nun auf die ausführliche Urteilsbegründung wartet, um Schlüsse für eine künftige Regelung in Weil ziehen zu können, stehen die Anwohnerparkgebühren an sich nicht zur Disposition.

„Parkgebühren und Bewohnerparkgebühren bleiben ein wichtiges Instrument der Klimapolitik im Verkehr und für mehr Lebensqualität in den Städten“, hält der Stadtsprecher fest. Keine Angaben machte er indessen zu der Frage, für was die eingenommenen Gebühren bei der Stadt verwendet werden.