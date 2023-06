Die Weiler Band „ErnstFall“ hat auf dem AlpenFlair-Festival in Südtirol den bisher größten Auftritt ihrer Geschichte gehabt, freut sich Sänger und Gitarrist Dominic Ernst „Es war richtig toll, echt ein Erlebnis“, schwärmt er. Dort sind in diesem Jahr auch weltbekannte Bands wie „Bullet for my Valentine“ und „Three Days Grace“ aufgetreten – aber zum Beispiel auch die „Kastelruther Spatzen“. „Wir waren die erste Band am ersten Tag und haben vor etwa 1500 Leuten gespielt“, berichtet Ernst. „Der Festivalbecher, auf dem auch unser Name steht, fühlt sich an wie ein Pokal.“ Das Foto zeigt ihn (Zweiter von rechts) mit seinen Bandkollegen (v.l.) Leon Stoll (Akkordeon und Gesang), Nikki Feuerstein (Bass und Gesang) und Jörg Bausbacher (Schlagzeug) sowie Crewmitglied Andi Weiss (vorne). Foto: Jens Höferlin