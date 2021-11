Weil am Rhein Weiler Narren feiern im Läublinpark

Amüsanter Rundumschlag

Aber auch über die Grenzen von Stadt und Land hinaus richtete sich der Blick der Narren, wanderte vom englischen Premierminister Boris Johnson (eindeutig „nit ganz hundert“) über Lieferengpässe durch die globalisierte Wirtschaft bis zur missglückten Kanzlerkandidatur von Armin Laschet. Auch die Impfgegner bekamen ihr Fett weg. Peter Guggenbühler reimte: „Der Mensch ist heut’ halt selbstbestimmt, auch wenn das ein tödliches Ende nimmt.“

Des deutschen „heiliges Grundrecht“, das Fahren auf der Autobahn mit 180 Sachen, und die derzeitigen Spritpreise versahen die Narren gemäß der Losig ebenfalls mit dem Prädikat „nit ganz hundert“. Gesellschaftliche Entwicklungen wie das Gendern kamen ebenso aufs Tapet: „Der Narr heißt heut, es ist kein Hohn, fasnachtsfeiernde Person.“

Übrigens kam auch unsere Zeitung nicht ungeschoren davon. Oberzunftmeister Fuchs wies auf den Fauxpas hin, dass die Losig bereits am Tag der Veranstaltung in unserem Blatt „gespoilert“ worden war. Dafür entschuldigen wir uns an dieser Stelle nochmals. Andererseits hat es aber auch irgendwie zur diesjährigen Losig gepasst. Denn auch in der Redaktion sind wir halt an manchen Tagen „nit ganz hundert“.

Weil am Rhein (ilz). Bevor das kleine, aber feine Programm beim Ölfte Ölfte im Läublinpark seinen Lauf nahm, gab Oberzunftmeister Dietmar Fuchs noch einen Ausblick auf die weiteren Planungen in Sachen Fasnacht. Eigentlich, so Fuchs, würde der Zunftabend am 10. Februar stattfinden. Allerdings müssten bei Veranstaltungen im Innenbereich voraussichtlich alle Besucher eine Schutzmaske tragen. Den Zunftabend unter diesen Voraussetzungen zu veranstalten, ergebe keinen Sinn. Wie es mit den weiteren Saalveranstaltungen aussieht, sei derzeit noch unklar. Fuchs betonte aber auch: „Es ist noch nichts entschieden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Man werde rechtzeitig informieren, sobald das weitere Vorgehen feststeht.

Weil am Rhein (ilz). Im Rahmen des Ölfte Ölfte im Läublinpark beförderte Oberzunftmeister Dietmar Fuchs mehrere Zunftstifte zu Zunftmeistern. Die neuen Zunftmeister sind: Markus Wohlschlegel, Martin Reese und Michael Sesiani.