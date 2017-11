Weil am Rhein Weiler Orchestergesellschaft voller Elan

Weil am Rhein. Mit Trompetenklang, Tanz und Walzer feiert die Weiler Orchestergesellschaft bei zwei Konzerten das Ende des 90-jährigen Jubiläums. Die Konzerte finden am Samstag, 11. November, 20 Uhr, in Saint Amarin (Elsass) sowie am Sonntag, 12. November, 17 Uhr, in der Alt­rheinhalle Märkt statt.

Eingeleitet durch die dramatische Schauspielouvertüre „Coriolan“ von Beethoven, führt das Trompetenkonzert von Haydn in die Sphäre strahlender Klänge.

Mit Immanuel Richter, der seit 2008 an der Musikhochschule Luzern doziert, konnte die Weiler Orchestergesellschaft einen hervorragenden Trompeter für dieses Konzert gewinnen. Schon in Jugendjahren preisgekrönt, schloss er seine Lehr-Orchester und Konzertdiplome am Konservatorium in Zürich mit Auszeichnung ab. Er besuchte diverse Meisterkurse, unter anderem bei Hakan Hardenberger, Pierre Thibaud, Allen Vizzutti und Maurice André. Als Solotrompeter arbeitete er mit verschiedenen Orchestern zusammen. Im Sommer 2009 wechselte er als Solotrompeter zum Sinfonieorchester Basel.

„Für die Orchestergesellschaft unter Leitung von Franck Nilly ist es eine große Freude und ein Gewinn, mit ihm zusammen solch ein Stück aufzuführen“, heißt es in der Ankündigung.

Nach der Pause geht es schwungvoll weiter mit dem Sinfonischen Tanz Nr. 2 von Grieg, dem Kaiserwalzer von Strauss junior und der Pizzicato Polka von Délibes, bevor der zweite Solist, der Geiger Christian Rozgonyi, mit der berühmten „Thaïs Meditation“ von Massenet noch einmal zum Innehalten einlädt.

Christian Rozgonyi, Konzertmeister der Weiler Orchestergesellschaft, der aus einer Schopfheimer Musikerfamilie stammt, wurde europaweit Preisträger diverser Wettbewerbe. Sein Studium absolvierte er in Basel, Budapest und London, wo er am Royal College of Music sein Konzertdiplom mit Auszeichnung abschloss. Tourneen führten ihn nach Salzburg, Budapest, Spanien und nach Andalusien. Christian Rozgonyi spielt auch im „Neuen Orchester Basel“.

Mit temperamentvollem Schwung schließt die Orchestergesellschaft den Abend. Der slawische Tanz Nr.4 von Dvorák und der ungarische Tanz Nr.5 von Brahms sorgen noch einmal für Feierstimmung.

Die Orchestergesellschaft unter Franck Nilly feiert mit rund 70 Musikerinnen und Musikern, 200 Fördermitgliedern und den Zuhörern ein jahrzehntelanges, freundschaftliches Zusammenspiel verschiedener Nationalitäten und blickt voller Elan und Engagement in die Zukunft.

Musikpädagogin und Musikerin Verena Richardsen wird wieder eine Stunde vor Konzertbeginn im Foyer der Alt­rheinhalle informativ und abwechslungsreich in die Werke einführen.