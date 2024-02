Gut gelaunt, glücklich, und immer mit einem Spruch auf den Lippen: So kennen die Weiler Dieter Reinbold, den Präsidenten – manche sagen auch „Ehrenpräsidenten“ – des SV Weil am Rhein. Am Montag feierte er gesund und geistig rege seinen 90. Geburtstag, wie es sich gehört: bei der Rotsuppe im „Schwanen“. Reinbold, geboren in Lörrach und aufgewachsen in Weil, kickte als junger Mann bei den Junioren und in der zweiten Herrenmannschaft, die damals 1 B hieß. Später drängten sich andere Interessen in der Vordergrund, dennoch hielt er seinem Fußballverein stets die Treue. Er übernahm Vorstandsämter und ist bis heute bei allen Heimspielen des SV anzutreffen, wenn auch in den vergangenen Jahren nicht mehr wie früher an seinem Stammplatz hinter dem Tor, sondern meistens in der Vereinsgaststätte „Tribüne“. Nach unsteten Jahren während des Kriegs, als die Mutter mit ihm und seiner Schwester wegen des Berufs des Vaters immer wieder für kurze Zeitabschnitte hier und da im europäischen Ausland wohnte, fasste er schließlich in seiner Heimatstadt Weil Fuß, wo er seither wohnt und zwei Häuser gebaut hat. Beruflich war der Stein- und Offsetdrucker viele Jahre als Selbstständiger im Handel mit Hilfsmitteln für die Druckindustrie tätig.