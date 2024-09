Bald geht es wieder rund auf dem Kettenkarussell, Autoscooter und anderen Attraktionen, denn von Freitag, 20. bis Mittwoch, 25. September öffnet der Weiler Rummel jeweils wieder ab 12 Uhr mittags seine Pforten auf dem Landesgartenschaugelände. Ein besonderes Angebot gibt es für Familien am Mittwoch, 25. September: An diesem Tag lockt der Rummel mit vergünstigten Preisen. Auch für Verköstigung mit Süßem und Salzigem ist an diversen Ständen gesorgt.