Der Rummel kommt wieder auf den Festplatz beim „Dreiländergarten“ - Die Schausteller bauen ihre Fahrgeschäfte für Alt und Jung auf, darunter Karussells und Autoscooter. Die Eröffnung findet am Freitag statt. Am Mittwoch, 27. September, ist Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen. Beginn ist täglich um 14 Uhr, am Wochenende bereits um 12 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.