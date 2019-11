Weil am Rhein Weiler Schüler überzeugen

Gleiche und gemischte Blasinstrumente: Pascal Létinois (Trompete) und Lic Létinois (Horn) aus Weil am Rhein erhielten in der Altersgruppe sechs bis acht Jahre den zweiten Preis als Beurteilung, sie sind in der Weiler Musikschul-Klasse von Stephan Jourdan (Trompete) und Mira Buzanszky (Horn) aktiv. In der Altersgruppe elf bis 13 Jahre bekamen drei Weiler mit ihren Saxophon-Spiel den dritten Preis: Jonathan Leitherer, Maya Riemenschneider und Adiel Shashivari. Sie sind in der Klasse von Christian Leitherer. Mit der Blockflöte den zweiten Preis als Beurteilung erhielten Catharina Heine und Maya Riemenschneider aus Weil, die in der Klasse von Barbara Leitherer sind. Von den Musikschulen Weil und Lörrach in der Klasse von Eckhard Lenzing den ersten Preis als Beurteilung am Fagott erhielten in der Gruppe 14 bis 16 Jahre Frieder Büchner (Lörrach), Emma Gadesmann (Efringen-Kirchen) und Josua Gayer (Lörrach).