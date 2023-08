Weil am Rhein Wein spielt wichtige Rolle

Der Wein spielt in Weil eine wichtige Rolle. Das zeigt sich auch in dem Gütesiegel, mit dem die Stadt im Oktober 2021 von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) ausgezeichnet wurde, teilt die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus (WWT) mit. Um auf die Auszeichnung aufmerksam zu machen, hat die WWT nunmehr fünf Schilder „Weinsüden Weinort“ bestellt und die jeweilige Standortgenehmigung bei der Stadtverwaltung eingeholt. Die Schilder stehen nun in Otterbach, Haltingen, Ötlingen und Alt-Weil.