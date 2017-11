Weil am Rhein Weiter „rote Phase“

Weil am Rhein (mcf). Die Bekämpfung der Einbruchskriminalität erfolgt in Weil am Rhein auch in dieser Woche mit verstärktem Einsatz. Grund ist, dass die „rote Phase“ aufgrund von fünf Einbrüchen in der Grenzstadt in der vergangenen Woche nicht in eine gelbe oder grüne Phase gewechselt ist. Im gesamten Landkreis Lörrach wurde in der vergangenen Woche 17 Mal eingebrochen.

Verdeckt und für Jedermann sichtbar werde die Polizei in dieser Woche den Kampf gegen die Einbruchs-kriminalität fortsetzen, erklärt Polizeisprecher Frank Fanz. „Nicht alle Polizisten sind in Uniform, sondern einige auch konspirativ unterwegs.“ Unterstützung erhält das Weiler Revier vom Verkehrsbereich der Polizei sowie von der Bereitschaftspolizei. Täglich werde lageorientiert analysiert, um Herr der Lage zu werden, setzt der Polizeisprecher auf die Erhöhung der Sicherheit.