Weil am Rhein Weiter Weg für den guten Zweck

Geplant war, dass Brendlin mit seinem kleinen Transporter die Waren an die Grenze bringt. „Innerhalb von 24 Stunden hat der Aufruf aber solch eine Dynamik entwickelt, dass schnell klar war: Der Transporter ist zu klein“, erklärt der Weiler. Also suchte er nach einem 7,5-Tonner. Es meldete sich Jörg Stücklin von der „Blumen-Oase“ in Weil am Rhein, der seinen Laster kostenlos zur Verfügung stellte. „An wildfremde Leute, wirklich eine ganz große Geste“, freut sich der 51-Jährige. Marcus Döring, sein „bester Imkerkumpel“, hatte schon im Vorfeld seine Hilfe angeboten und erklärte sich bereit, mitzufahren. Weitere Imkerkollegen – Brendlin ist Mitglied im Imkerverein Markgräflerland und im Imkerverein Kleines Wiesental – halfen beim Beladen des Fahrzeugs.

Mit 3,6 Tonnen Hilfsgütern, die die Brendlins anfangs im privaten Wohnzimmer lagerten, ging es am Samstagmorgen los Richtung Czerna in Polen. Dort übernachteten die beiden dann auch – und erlebten einen Schreckmoment. „Nachts um 3 Uhr ertönte fünfmal die Sirene, das wäre bei uns ein Signal für den Katastrophenfall. Wir waren sehr in Sorge.“ Die Warnung stellte sich allerdings als Alarmierung für die Feuerwehr heraus.

Am nächsten Morgen führte der Weg nach Orły, das sich ganz in der Nähe von Przemysl befindet, „dem Hauptdurchgangsort für die Flüchtlinge“. Dort wurden die Waren von Natalia Brendlins Onkel in Empfang genommen. Bürgermeister Bogusław Słabicki lud die Männer aus dem Dreiländereck nicht nur zum Essen ein und organisierte eine Unterkunft für sie, sondern hatte auch Feuerwehrleute zusammengetrommelt, die beim Abladen halfen.

Sprit ist Mangelware

Auch Geldspenden trudelten nach Brendlins Aufruf ein. Die insgesamt 2500 Euro, die er übergeben hat, werden hauptsächlich für Benzin verwendet werden. „In der Ukraine herrscht ein Mangel, der Sprit ist teurer als hier.“ Die Konserven gehen an die Front, die Kleidung und Süßigkeiten werden heute an die Kinder in Solonka und zwei Kinderheime verteilt.

Die Verwandten der Brendlins wollen bislang in der Ukraine bleiben und ihr Land verteidigen. „Das belastet meine Frau.“ Beim Telefonat mit ihrer besten Freundin, die in Kiew lebt, hat das Ehepaar einen Luftangriff quasi „live“ mitbekommen. „Wir hörten die Sirenen und im Hintergrund Explosionen. Sie musste dann schnell runter in die U-Bahn, wo sie sich mehrere Tage aufhielt.“ Mittlerweile ist die Freundin nach Lwiw geflüchtet. „Das bewegt einen.“

Kurzfristig entschied sich die 18-jährige Nichte der Brendlins, mit nach Weil am Rhein zu kommen. „Auslöser war ein Luftangriff“, weiß Brendlin. Anja sage ganz klar, dass sie wieder nach Hause gehen wird. Doch wann das sein wird, ist aktuell ungewiss. „Wir versuchen nun, sie in unseren normalen Tagesablauf einzubinden, damit sie auf andere Gedanken kommt“, sagt der Onkel. Mit Natalia Brendlin kann sich die junge Frau auf Ukrainisch unterhalten, auch die kleine Tochter der Brendlins beherrscht die Sprache bereits gut. „Ich lerne mit und kann mich einigermaßen verständigen“, lacht Christian Brendlin.

Kleinere Wiederholung?

Stand heute hat er keinen weiteren Transport geplant, kann sich aber gut vorstellen, eine Wiederholung „eine Nummer kleiner“ zu organisieren – dann wie geplant mit dem eigenen Fahrzeug. Und eins steht für den Weiler ohnehin fest: „Sollte die Familie zu uns kommen wollen, fahre ich sofort los.“