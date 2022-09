Weil am Rhein Weitere Abteilungen ziehen um

Der Gutachterausschuss zieht am Dienstag, 13. September, und Mittwoch, 14. September, ins Rathaus nach Haltingen (Große Gass 5) um, wo die Geschäftsstelle dann ihren Sitz haben wird. Mit dem Umzug gibt es auch neue Telefonnummern. Ab dem 15. September ist der Gutachterausschuss zu den üblichen Öffnungszeiten unter Tel. 07621/95668-40 bis -44 oder per E-Mail an gutachterausschuss@weil- am-rhein.de erreichbar.

Nur einen Steinwurf entfernt von ihrem neuen Domizil packen die Mitarbeiter der Abteilung für Soziales, Schulen und Sport ihre Siebensachen. Ihr Umzug geht am Mittwoch, 14. September, über die Bühne. Sie werden künftig statt in den Containern im Bestandsgebäude zu finden sein – die Bereiche Schulen und Sport im ersten Obergeschoss (A1) sowie die Bereiche Familien, Soziales, Kindertagesstätten und Senioren im Erdgeschoss (A0). Die Telefonnummern der Mitarbeiter ändern sich nicht, heißt es in der Mitteilung.