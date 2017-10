Weil am Rhein Weitere „Kissen“

Weil am Rhein (mcf). Die Höchstgeschwindigkeit auf der Hauptstraße ist erneut zur Sprache gekommen. Im Bau- und Umweltausschuss regte Johannes Foege (SPD) am Dienstagabend an, nicht nur in Höhe des Berliner Platzes „Kissen“ auf der Straße zur Temporeduzierung anzubringen. Auch könnten zwischen der Turmstraße und der Danziger Straße weitere auf dem Asphalt platziert werden.

„Kissen bringen nicht sehr viel“, meinte hingegen Thomas Harms (FDP). Eine härtere Bremse auf der Fahrbahn sei erforderlich.

Grundsätzlich infrage stellte die Maßnahme Gustav Walliser (CDU). Wie viele Autofahrer würden denn überhaupt auf der Hauptstraße rasen, will er nicht alle dafür mit den Barrieren bestrafen.