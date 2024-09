Weil am Rhein: Weitere Unterkünfte geplant

Weil muss dieses Jahr 260 Menschen unterbringen

Aktuell werden dem Landkreis Lörrach zwischen 50 und 100 Menschen pro Monat für die vorläufige Unterbringung zugewiesen. Aufgrund des in Baden-Württemberg geltenden dreistufigen Unterbringungssystems sind Städte und Gemeinden in der Pflicht nach spätestens 24 Monaten Geflüchtete in die sogenannte Anschlussunterbringung zu übernehmen. Für Weil bedeutet dies, in diesem Jahr insgesamt rund 260 Menschen unterzubringen. Die Quote für diese Anschlussunterbringung richtet sich dabei nach der Größe der Stadt oder Gemeinde. Gibt es vor Ort eine Gemeinschaftsunterkunft für die vorläufige Unterbringung, werden diese Plätze zu 40 Prozent auf die Quote angerechnet. Eine Gemeinschaftsunterkunft in einer Stadt oder Gemeinde führt also dazu, dass weniger Wohnraum für die Anschlussunterbringung geschaffen werden muss.