Weil am Rhein: „Weiterer kleiner Schritt“ in Richtung Tramverlängerung

Weil am Rhein Es gibt Geld für eine Tram 8+ Von Schweizer Seite ist die letzte Hürde für das Projekt genommen.

„Wir freuen uns über diesen positiven Bescheid aus Bern. Damit dürfen wir einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Realisierung machen. Eine Verlängerung bietet uns große Chancen für die Stadtentwicklung“, wird Erster Bürgermeister Rudolf Koger in der Mitteilung zitiert. „Unsere Stadt ist bereits durch die Tram an Basel angebunden, jedoch nur bis zum Bahnhof. Auf dieser Strecke haben die Binnenfahrgäste im Vergleich zu 2019 um 33 Prozent zugenommen. Mit der Verlängerung durch die Innenstadt bis zum Läublinpark ergibt sich die Chance, einen weiteren Schritt hin zu einer zukunftsfähigen, klimafreundlichen Mobilität für Jung und Alt zu gehen und unsere Stadt noch stärker in die Region einzubinden und die Nutzung weiter zu steigern. Das Tram ist ein schnelles, sauberes, umweltfreundliches Transportmittel.“

„Große und einmalige Chance“

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ergänzt: „Durch den Ausbau der Tram ergibt sich die große und einmalige Chance, der Hauptstraße in weiten Teilen ein neues Gesicht zu geben. Sie kann infrastrukturell, baulich und gestalterisch aufgewertet werden, um den Ansprüchen unserer Tage zu genügen.“