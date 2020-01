Weil am Rhein Weiterer „Meilenstein“

Von Marco Fraune

Weil am Rhein-Haltingen. „Die Bahn kommt“, lautet ein DB-Werbespruch. Beim viergleisigen Ausbau der Strecke Karlsruhe-Basel heißt es in diesem Jahr weiterhin: Die Bahn baut. Ein bedeutender „Meilenstein“ in Weil und Haltingen war am 5. November vergangenen Jahres die Inbetriebnahme der westlichen Gleistrasse in Richtung Basel, am 13. April soll die neue westliche Gleistrasse in Fahrtrichtung Freiburg in Betrieb gehen, wozu eine mehrtägige Sperrpause eingerichtet wird. Dann geht es an den Bau der neuen östlichen Fernverkehrsgleise.