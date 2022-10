Weil am Rhein Weiterhin Starts nach 23 Uhr

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein-Haltingen - „Wir haben mühsam und von Hand alle Nachtflüge seit Februar dokumentiert“, teilt Vorsitzender Jürgen Fingerle mit. Mehr als 700 Starts nach 23 Uhr hat die BISF bei ihrer Zählung registriert. „Da mögen ein paar Fehler drin sein“, räumt Fingerle ein, aber allein aufgrund der großen Anzahl der verzeichneten Flugbewegungen seien diese zu verschmerzen. Für die BISF ist das Ergebnis ihrer Datenerhebung deshalb besonders brisant, weil nächtliche Flugbewegungen am EuroAirport seit Anfang dieses Jahres streng reglementiert sind. „Die Regel besagt, dass es ab Februar keine geplanten Starts nach 23 Uhr geben soll“, legt Fingerle dar. Wenn also nach 23 Uhr gestartet wird, seien das per Definition Verspätungen, die aber eigentlich nicht vorkommen sollten. Eben 168 solcher Verspätungen habe es am EuroAirport im fraglichen Zeitraum gegeben, räumt der Flughafen seinerseits in einer Stellungnahme ein. Er erinnert ebenfalls an die geltenden Regelungen, betont aber zugleich, dass es seit dem 1. Februar und bis zum 31. Juli keinen einzigen geplanten Start zwischen 23 und 24 Uhr gab.