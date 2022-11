Weil am Rhein „Welcome Back“ in Weil am Rhein

Denn neben der Gemeinsamkeit, bereits in der Colab vertreten zu sein, teilen die ausgestellten Positionen vor allem eines: die stetige Entwicklung der Fähigkeiten, die bereits damals im Werk erkennbar waren, die aber vor allem in ihrer bemerkenswerten Qualität einen Raum und gezielte Sichtbarkeit einfordern, ist aus der Pressemitteilung zu entnehmen. Darauf möchte sich die Galerie in dieser Ausstellung konzentrieren. Es soll darum gehen, dass das im Genre längst Bekannte, in einem frischen, gemeinsamen Zusammenspiel der Öffentlichkeit zugänglich unter diesem Aspekt gezeigt wird.

2022 wird deutlich, dass keiner der ausgestellten Mitwirkenden im Laufe der Zeit den eigenen Weg verlassen hat, dass aber der Pfad präziser abgesteckt und angemessen ausgearbeitet wurde. Auch das hat im Verständnis der Colab Gallery höchsten Respekt verdient und ein Format, das sich diesen Errungenschaften widmet.

Zeitgeist soll wertgeschätzt werden

Gerade mit dem Themenschwerpunkt der zeitgenössischen Urbanen Kunst geht es hier darum, den Zeitgeist gebührend wertzuschätzen und ein Moment zu schaffen, um sich der Aktualität, aber eben auch der Reife dieses Genres, bewusst zu werden.

Ende November kommen durch „Welcome Back“ neun stilprägende Künstler zusammen, die nach monatelanger Vorarbeit zum einen ihre Arbeiten präsentieren und zum anderen vier Tage in Weil am Rhein aufeinandertreffen, um vor Ort die Wände der Galerie zu bespielen. Eindrucksvolle Wandarbeiten, Stencils, deren Herstellung zur Profession gelangt sind, Leinwand- und Papierarbeiten in zuvor unbekannten Formaten und vieles mehr sind zu erwarten, heißt es in der Mitteilung.