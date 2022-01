Weil am Rhein Wenig Zulauf beim Nachtsport

Weil am Rhein (zs). Obwohl sich die Stadt Weil am Rhein in Zusammenarbeit mit dem SAK Lörrach darum bemühte, den Nachtsport für Jugendliche wiederzubeleben und sogar im Sommer vergangenen Jahres ein Ersatzprogramm unter freiem Himmel angeboten hat, hat die Pandemie auch hier ihre Spuren hinterlassen. „Der Zulauf war gering“, bilanziert Richard Jung, SAK-Abteilungsleiter für den Bereich Jugend. Auch als im Herbst 2021 wieder das reguläre Programm freitags von 21.30 bis 24 Uhr in der Egersporthalle in Weil am Rhein stattfinden konnte, kamen weitaus weniger als noch vor der Pandemie. Am 15. Oktober hatte die Saison begonnen und bis kurz vor den Weihnachtsferien konnte auch durchgehend gemeinsam Sport getrieben werden, weiß Jung. „Ab Freitag soll es nun wieder weitergehen.“