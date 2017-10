Weil am Rhein Weniger Blutspender

Insgesamt 440 Blutspender hat der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen beim jüngsten Spendentermin an zwei Tagen verzeichnet. Weniger als zuvor.

Weil am Rhein. Auch wenn bei den vergangenen Terminen eine starke Schwankung bei den Spendenwilligen zu verzeichnen war, kamen immerhin 440 Personen, die eine Blutspende abgeben wollten. Im Vergleich zum Sommertermin bedeutet dies ein Minus von 21 Personen. 36 Erstspender waren es diesmal, ebenfalls etwas weniger als bei der Juli-Spende. „Dennoch freuen wir uns über jeden einzelnen Erstspender“, erklärt Blutspendenverantwortlicher Andreas Arendt in seiner Bilanz.

Daher bedankt er sich auch bei den Spendern für die Bereitschaft, freiwillig und unentgeltlich Blut zu spenden. „Dies ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr.“ Ebenfalls freute er sich über Spenden von Firmen, die Kaffee, Schokolade, Traubenzucker und vieles mehr kostenlos geliefert haben.

Der neu formierte Sozialdienst sorgte dieses Mal neben den bis jetzt üblichen Speisen für die Spender mit einer Kürbiscreme-Suppe für Verköstigung. „Das Team rund um Nicole Sütterlin hat sich nun nach und nach etabliert und mit kleinen, aber feinen Neuerungen überrascht“, schildert Arendt.

Statistisch ist ein großer Teil der Bürger mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen, erläutert der Blutspendeverantwortliche. „Dies zeigt doch sehr deutlich, wie wichtig eine solche Blutspende ist.“ Und die Spende dauere nur ungefähr fünf bis zehn Minuten. Für den gesamten Ablauf sollten Spender dennoch etwa eine Stunde einplanen. „Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann.“

n Der nächste Blutspendentermin findet in Weil am Rhein am 24. und 25. Januar statt, dann im katholischen Gemeindehaus St. Peter und Paul. Nach der Spende gibt es Essen und Getränke.