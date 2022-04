Weil am Rhein Weniger Unfälle und Verletzte

Die Anzahl der Verkehrsunfallfluchten lag mit 359 nahezu auf Vorjahresniveau (356).

Unfallursachen

Das Nichtbeachten der Vorfahrt oder des Vorrangs war im Jahr 2021 mit einem Anteil von 37 Prozent Hauptunfallursache, gefolgt von Fehlern beim Abbiegen oder Rangieren (26 Prozent). Geschwindigkeit als Unfallursache konnte in nur 13 Prozent der Verkehrsunfälle festgestellt werden, heißt es. Weitere aufgeführte Ursachen waren: Abstand mit einem Anteil von neun Prozent, Verkehrsuntüchtigkeit (neun Prozent) und Überholen (fünf Prozent).

Die Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich, bei denen der Einfluss von Alkohol oder Drogen festgestellt wurden, bewegten sich im Jahr 2021 annähernd auf dem Niveau des Vorjahrs: 30 Unfälle unter Alkoholeinfluss (2020: 29) und zwei Unfälle unter Drogeneinfluss (2020: einer).

Stadtgebiet Weil am Rhein

Nach Auswertung des Euska-Systems kam es im Jahr 2021 im Weiler Stadtgebiet zu 405 Verkehrsunfällen – damit ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (minus 8,8 Prozent zum Vorjahr mit 444 Unfällen). Das ist der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre. Die Entwicklung der Unfälle im Stadtgebiet ist insgesamt rückläufig. Unter den 405 Unfällen waren 113 mit Personenschaden (minus 11,7 Prozent) und 292 mit Sachschaden (2020: 128 beziehungsweise 316).

Wie im gesamten Zuständigkeitsbereich des Weiler Reviers ist auch im Weiler Stadtgebiet ein Rückgang der Anzahl der durch Verkehrsunfälle verletzten Personen zu beobachten. 2021 wurden 102 Leichtverletzte gezählt (2020: 140), 26 Schwerverletzte (2020: 20), eine Person starb bei einem Unfall (2020: null).

211 Mal wurde Fahrerflucht begangen, im Vorjahr waren es 234 Mal (minus 9,8 Prozent).

Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ist ebenfalls rückläufig, im vergangenen Jahr wurden 15 verzeichnet (2020: 20). Die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss bewegt sich regelmäßig auf einem niedrigen Niveau (2021: zwei, 2020: null, 2019: vier, 2018: einer).

Die Verteilung der Unfallursachen stellt sich im Stadtgebiet ähnlich wie im Zuständigkeitsbereich dar: Die Hauptunfallursache „Vorfahrt/Vorrang“ ist mit einem Anteil von 39,1 Prozent im städtischen Bereich höher als im gesamten Zuständigkeitsbereich (Stadt und Land). Die Unfallursache Abbiegen/Rangieren macht einen Anteil von 26,6 Prozent aus, gefolgt von Geschwindigkeit (10,3 Prozent), Verkehrstüchtigkeit (9,9 Prozent), Abstand (9,4 Prozent) und Überholen (4,7 Prozent).

Weil am Rhein (sas). Die Zahlen gehen aus der Auswertung der Unfallstatistik des Weiler Reviers hervor. Als Datengrundlage dient die „Elektronische Unfalltypensteckkarte“ (Euska). Im Euska-System werden alle Verkehrsunfälle erfasst, denen eine bedeutende Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zugrunde liegt.

Kleinstunfälle werden nicht erfasst. Hierunter fallen alle Unfälle mit geringfügigen Ordnungswidrigkeiten wie Auffahrunfällen und Parkremplern – solange keine Unfallflucht vorliegt oder Personenschaden entstanden ist. Die Autobahn ist in den vorliegenden Daten nicht enthalten.

Unfallfolgen

Die Zahl der Verletzten ist ebenfalls seit mehreren Jahren rückläufig, ebenso wie der Anteil der Schwerverletzten an den Gesamtverletztenzahlen im Zuständigkeitsbereich. Dies dürfte unmittelbar mit der immer weiter fortschreitenden technischen Entwicklung im Bereich des Kfz-Insassenschutzes zusammenhängen, heißt es. 2021 wurden 199 Leichtverletzte erfasst (2020: 233), 47 Schwerverletzte (2020: 55) und eine Person kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben (2020: zwei).

Die Anzahl der Verkehrsunfallfluchten lag mit 359 nahezu auf Vorjahresniveau (356)

Unfallursachen

Das Nichtbeachten der Vorfahrt oder des Vorrangs war im Jahr 2021 mit einem Anteil von 37 Prozent Hauptunfallursache, gefolgt von Fehlern beim Abbiegen oder Rangieren (26 Prozent). Geschwindigkeit als Unfallursache konnte in nur 13 Prozent der Verkehrsunfälle festgestellt werden, heißt es. Weitere aufgeführte Ursachen waren: Abstand mit einem Anteil von neun Prozent, Verkehrsuntüchtigkeit (neun Prozent) und Überholen (fünf Prozent).

Die Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich, bei denen der Einfluss von Alkohol oder Drogen festgestellt wurden, bewegten sich im Jahr 2021 annähernd auf dem Niveau des Vorjahrs: 30 Unfälle unter Alkoholeinfluss (2020: 29) und zwei Unfälle unter Drogeneinfluss (2020: einer).

Stadtgebiet Weil am Rhein

Nach Auswertung des Euska-Systems kam es im Jahr 2021 im Weiler Stadtgebiet zu 405 Verkehrsunfällen – damit ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (minus 8,8 Prozent zum Vorjahr mit 434 Unfällen). Das ist der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre. Die Entwicklung der Unfälle im Stadtgebiet ist insgesamt rückläufig. Unter den 405 Unfällen waren 113 mit Personenschaden und 292 mit Sachschaden (2020: 128 beziehungsweise 316).

Wie im gesamten Zuständigkeitsbereich des Weiler Reviers ist also auch im Weiler Stadtgebiet ein Rückgang der Anzahl der durch Verkehrsunfälle verletzten Personen zu beobachten (minus 11,7 Prozent). 2021 wurden 102 Leichtverletzte gezählt (2020: 140), 26 Schwerverletzte (2020: 20), eine Person starb bei einem Unfall (2020: null).

211 Mal wurde Fahrerflucht begangen, im Vorjahr waren es 234 Mal (plus 9,8 Prozent).

Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ist ebenfalls rückläufig, im vergangenen Jahr wurden 15 verzeichnet (2020: 20). Die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss bewegt sich regelmäßig auf einem niedrigen Niveau (2021: zwei, 2020: null, 2019: vier, 2018: einer).

Die Verteilung der Unfallursachen stellt sich im Stadtgebiet ähnlich wie im Zuständigkeitsbereich dar: Die Hauptunfallursache „Vorfahrt/Vorrang“ ist mit einem Anteil von 39,1 Prozent im städtischen Bereich höher als im gesamten Zuständigkeitsbereich (Stadt und Land). Die Unfallursache Abbiegen/Rangieren macht einen Anteil von 26,6 Prozent aus, gefolgt von Geschwindigkeit (10,3 Prozent), Verkehrstüchtigkeit (9,9 Prozent), Abstand (9,4 Prozent) und Überholen (4,7 Prozent).

Das Polizeirevier Weil am Rhein ist für die Aufnahme und Bearbeitung eines Großteils der Verkehrsunfälle im eigenen Revierbereich zuständig. Im Jahr 2021 hat das Revier 568 Verkehrsunfälle aufgenommen und bearbeitet. Zusätzlich wurde etwa die gleiche Anzahl an Kleinstunfällen aufgenommen, heißt es in der Auswertung der Unfallstatistik.

Die Verkehrspolizei bearbeitet mit ihren Spezialisten alle Unfälle mit Schwerverletzten oder Getöteten sowie Verkehrsunfälle, die besondere Kenntnisse erfordern – wie zum Beispiel Tram-Unfälle, komplexe Spurenlagen, die Beteiligung von Schwerverkehr und ähnliches.

Weil am Rhein (sas). Die Zahlen gehen aus der Auswertung der Unfallstatistik des Weiler Reviers hervor. Als Datengrundlage dient die „Elektronische Unfalltypensteckkarte“ (Euska). Im Euska-System werden alle Verkehrsunfälle erfasst, denen eine bedeutende Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zugrunde liegt.

Kleinstunfälle werden nicht erfasst. Hierunter fallen alle Unfälle mit geringfügigen Ordnungswidrigkeiten wie Auffahrunfällen und Parkremplern – solange keine Unfallflucht vorliegt oder Personenschaden entstanden ist. Die Autobahn ist in den vorliegenden Daten nicht enthalten.

Unfallfolgen

Die Zahl der Verletzten ist ebenfalls seit mehreren Jahren rückläufig, ebenso wie der Anteil der Schwerverletzten an den Gesamtverletztenzahlen im Zuständigkeitsbereich. Dies dürfte unmittelbar mit der immer weiter fortschreitenden technischen Entwicklung im Bereich des Kfz-Insassenschutzes zusammenhängen, heißt es. 2021 wurden 199 Leichtverletzte erfasst (2020: 233), 47 Schwerverletzte (2020: 55) und eine Person kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben (2020: zwei).

Die Anzahl der Verkehrsunfallfluchten lag mit 359 nahezu auf Vorjahresniveau (356)

Unfallursachen

Das Nichtbeachten der Vorfahrt oder des Vorrangs war im Jahr 2021 mit einem Anteil von 37 Prozent Hauptunfallursache, gefolgt von Fehlern beim Abbiegen oder Rangieren (26 Prozent). Geschwindigkeit als Unfallursache konnte in nur 13 Prozent der Verkehrsunfälle festgestellt werden, heißt es. Weitere aufgeführte Ursachen waren: Abstand mit einem Anteil von neun Prozent, Verkehrsuntüchtigkeit (neun Prozent) und Überholen (fünf Prozent).

Die Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich, bei denen der Einfluss von Alkohol oder Drogen festgestellt wurden, bewegten sich im Jahr 2021 annähernd auf dem Niveau des Vorjahrs: 30 Unfälle unter Alkoholeinfluss (2020: 29) und zwei Unfälle unter Drogeneinfluss (2020: einer).

Stadtgebiet Weil am Rhein

Nach Auswertung des Euska-Systems kam es im Jahr 2021 im Weiler Stadtgebiet zu 405 Verkehrsunfällen – damit ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (minus 8,8 Prozent zum Vorjahr mit 434 Unfällen). Das ist der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre. Die Entwicklung der Unfälle im Stadtgebiet ist insgesamt rückläufig. Unter den 405 Unfällen waren 113 mit Personenschaden und 292 mit Sachschaden (2020: 128 beziehungsweise 316).

Wie im gesamten Zuständigkeitsbereich des Weiler Reviers ist also auch im Weiler Stadtgebiet ein Rückgang der Anzahl der durch Verkehrsunfälle verletzten Personen zu beobachten (minus 11,7 Prozent). 2021 wurden 102 Leichtverletzte gezählt (2020: 140), 26 Schwerverletzte (2020: 20), eine Person starb bei einem Unfall (2020: null).

211 Mal wurde Fahrerflucht begangen, im Vorjahr waren es 234 Mal (plus 9,8 Prozent).

Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ist ebenfalls rückläufig, im vergangenen Jahr wurden 15 verzeichnet (2020: 20). Die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss bewegt sich regelmäßig auf einem niedrigen Niveau (2021: zwei, 2020: null, 2019: vier, 2018: einer).

Die Verteilung der Unfallursachen stellt sich im Stadtgebiet ähnlich wie im Zuständigkeitsbereich dar: Die Hauptunfallursache „Vorfahrt/Vorrang“ ist mit einem Anteil von 39,1 Prozent im städtischen Bereich höher als im gesamten Zuständigkeitsbereich (Stadt und Land). Die Unfallursache Abbiegen/Rangieren macht einen Anteil von 26,6 Prozent aus, gefolgt von Geschwindigkeit (10,3 Prozent), Verkehrstüchtigkeit (9,9 Prozent), Abstand (9,4 Prozent) und Überholen (4,7 Prozent).

Das Polizeirevier Weil am Rhein ist für die Aufnahme und Bearbeitung eines Großteils der Verkehrsunfälle im eigenen Revierbereich zuständig. Im Jahr 2021 hat das Revier 568 Verkehrsunfälle aufgenommen und bearbeitet. Zusätzlich wurde etwa die gleiche Anzahl an Kleinstunfällen aufgenommen, heißt es in der Auswertung der Unfallstatistik.

Die Verkehrspolizei bearbeitet mit ihren Spezialisten alle Unfälle mit Schwerverletzten oder Getöteten sowie Verkehrsunfälle, die besondere Kenntnisse erfordern – wie zum Beispiel Tram-Unfälle, komplexe Spurenlagen, die Beteiligung von Schwerverkehr und ähnliches.