Weil am Rhein: Wenn Bücher Geburtstag feiern

Die neunjährige Penelope war aus der Schweiz zu Gast. Foto: Beatrice Ehrlich

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker bekannte sich in ihrer Rede dazu, ein großer Bibliotheksfan zu sein. Als Kind habe sie sich erst quer durch die ganze Grundschulbibliothek und später durch den Bestand der Bibliothek im Prinz-Max-Palais in ihrer Heimatstadt Karlsruhe gelesen – von Alice im Wunderland bis Nils Holgersohn. Sie erinnerte an die Umwidmung der ehemaligen Kirche St. Peter und Paul, die damals in der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein nicht bei allen auf Anklang gestoßen war. Da die Kirche aber wegen eines akustischen Gutachtens als nicht ideal für Konzerte erachtet wurde, und zugleich die bisherigen Bibliotheksräume im Haus der Volksbildung zu klein wurden, kam es letztlich zum Umzug.

Das gibt es nur in der Stadtbibliothek: Eine mannshohe Skulptur von Orpheus und Eurydike als Dauerleihgabe von Reinhard Bombsch. Foto: Beatrice Ehrlich

Zufrieden mit der Fotoausbeute: Dietmar Weniger mit seiner Fotobox Foto: Beatrice Ehrlich

Die Stadtbibliothek sei ein Ort der Bildung, des Austauschs, der Freizeit, der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Lebens, fasste Stöcker zusammen, und dies werde hoffentlich auch in den nächsten 30 Jahren so bleiben.

Und das dann, wenn alles so kommt wie von Kulturamtsleiter Peter Spörrer angekündigt, in einem neuen, den Bedürfnissen der heutigen Zeit angemessenen „Look“.