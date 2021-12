Weil am Rhein Wenn der Strom weg ist

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr fiel in Weil am Rhein für längere Zeit der Strom aus. Mitte Juni war neben dem Stadtzentrum auch das Freizeitbad Laguna von der Stromversorgung abgeschnitten. Auch damals war ein defektes Kabel ursächlich.

Vergangene Woche konnten Techniker der ED Netze die Störung zwar zügig lokalisieren. Zwischen dem Umspannwerk in Haltingen und einer Transformatorenstation befand sich das betroffene Kabel, dessen Isolation defekt war. Die Firma sei derzeit ohnehin dabei, die betroffene Kabelstrecke zu erneuern, berichtet Alexandra Edlinger von der Kommunikationsabteilung auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dies geschieht aufgrund der großen Länge abschnittsweise.“ Gemeinsam mit den Schalttechnikern der Verbundleitstelle in Rheinfelden habe man die betroffenen Kunden durch schrittweises Umschalten innerhalb des Mittelspannungsnetzes wieder mit Strom versorgen können, berichtet Edlinger.

Isolationsversagen auch ohne Belastung möglich

Ein solches Isolationsversagen habe nahezu nichts mit dem Leistungsbedarf, also der Belastung des Kabels zu tun. „Zu einem Isolationsversagen hätte es auch ohne Belastung kommen können, da die Beanspruchung der Kabelisolierung nahezu ausschließlich von der angelegten Spannung, also der konstanten Betriebsspannung, abhängt.“

Die Apotheke am Rathaus war zum Zeitpunkt des Geschehens glücklicherweise leer, erinnert sich Inhaber Thomas Harms. Samstags ist nämlich nur vormittags geöffnet. Dennoch könne ein Stromausfall weitreichende Folgen haben. „Diverse Medikamente müssen in Kühlschränken dauerhaft gekühlt werden.“ Glücklicherweise seien die Kühlschränke aber so ausgestattet, dass sie auch über einen längeren Zeitraum und wenn sie geschlossen bleiben die Kühlung aufrechterhalten könnten. „Ewig kann man einen Ausfall allerdings auch nicht überbrücken.“

In der Weiler Polizeistation hatte man den Ausfall zunächst gar nicht registriert. „Im Falle eines Stromausfalls springen sofort die Notstromaggregate an“, weiß Polizeipressesprecher Thomas Batzel. Das sei auch absolut notwendig, müsse die Polizei doch jederzeit telefonisch, sowie per Internet erreichbar sein. Dennoch könne man in einem solchen Fall nicht den Normalzustand aufrechterhalten. „Auch bei uns kommt dann nicht aus jeder Steckdose Strom.“

Andreas Ott, Inhaber des Restaurants „Ott’s Leopoldshöhe“, hat gemeinsam mit seinem Team den Stromausfall mit Kerzen überbrückt. „Glücklicherweise waren zu der Zeit keine Gäste im Restaurant, sodass wir die Lage nicht absichern mussten.“ Ein wirtschaftlicher Schaden ist durch den Ausfall nicht entstanden. „Hätte der Ausfall aber länger gedauert, hätten wir zweifellos Probleme mit der Kühlung unserer Lebensmittel bekommen.“ Und das – so Ott – wäre dann teuer geworden.

Sobald der Bau der Dreiländer-Galerie abgeschlossen ist, wird auch diese ans Netz gehen. Sorge, dass die Kapazitäten nicht ausreichen könnten, müssen sich die Weiler aber nicht machen: „Sowohl für den jetzigen als auch geplanten Leistungsbedarf sind alle Kabel ausgelegt oder werden gegebenenfalls in ihrer Übertragungskapazität verstärkt“, versichert Alexandra Edlinger von ED Netze.