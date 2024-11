Weil am Rhein: Wenn die Energiekarawane ins Dorf kommt

Nahwärme gibt es in Märkt und Ötlingen so schnell nicht

Mit im Boot sitzen die Ortsvorsteher der beiden Stadtteile. Stefan Hofmann aus Märkt ist von diesem Gratis-Angebot begeistert: „Das Potential ist groß. Wir hoffen sehr, dass sich die Märkter diese Chance, sich kostenlos, individuell und vor allem neutral beraten zu lassen, nicht entgehen lassen.“ Denn, und das gilt gleichermaßen auch für Ötlingen: Nahwärme wird auch mittelfristig gesehen in den Stadtteilen nicht zu realisieren sein.

Ins selbe Horn stößt auch Johannes Maier. Der Ötlinger Ortsvorsteher freut sich über dieses niedrigschwellige Angebot. „Wir sprechen die Bürger direkt an, um sich wichtige Tipps und Anregungen von den Energieexperten geben zu lassen“. Weil in Ötlingen in Sachen Denkmalschutz sehr vorsichtig agiert werden muss, werden die Berater der Verbraucherzentrale zuvor diesbezüglich extra geschult und fortgebildet.

Infoveranstaltungen im März

Der offizielle Startschuss der Energiekarawane fällt am 27. März in der Märkter Altrheinhalle und am 26. März in Ötlingen (Altes Schulhaus) mit kostenlosen Auftaktveranstaltungen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Hier gibt es Informationen für alle Interessierten und die Möglichkeit, die Energieberater vor Ort kennenzulernen.