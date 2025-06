Weil am Rhein: Wenn ein Weindorf zum großen Mal- Atelier wird

Das ganze Dorf ist mit dabei, wenn Ende Juli der „Tag der Kunst“ steigt. Foto: Fotografie K6

Hanemann ist mit allen Teilnehmern in Kontakt, stellt ihnen die in Frage kommenden Künstler vor. Um zu sehen, wie ein Kunstwerk an einer vorgesehenen Stelle wirkt, wird jeweils eine Fotomontage angefertigt.

„Wir wollen das Dorf nicht zutapezieren“

Dabei geht Hanemann mit Bedacht vor, wie er betont. „Wir wollen das Dorf ja nicht zutapezieren“, sagt er lachend.

Die Dorfstraße wird an dem Ausstellungstag gesperrt, etwa auf Höhe der Kirche bis zum Ortsausgang sind dann die teilnehmenden Künstler aktiv, so Hahnemann. Pünktlich zum Termin soll noch ein genauer Lageplan erstellt werden, der auch in dieser Zeitung veröffentlicht werden wird.