Weil am Rhein: Wenn eine Frau für Ordnung sorgt

Diese lohnt sich dann aber auch, denn nur so kann man alle Pointen und Sprüche verstehen, und es gibt allen Grund, sich zu amüsieren. Nun, um was geht es in diesem Theaterstück? Victor und Clément Fühlanzer – der Name ist Programm – sind zwei überaus faule Brüder. Sich waschen, ordentlich frühstücken, sich sauber anziehen oder gar in den zweiten Stock ins Bett gehen – alles ist ihnen zuviel. Da kommt ihre Haushälterin Paula ins Spiel. Die geschäftstüchtige Frau, die seit Jahren ihre Versicherung betrügt, um an Geld zu kommen, lässt ihre Freundin (Susanne Holzer) ins Haus kommen.

Schützenhilfe für zwei faule Brüder

Diese, resolut und überaus tüchtig, nimmt sich der Brüder an. Alles muss neu gelernt werden. Als Coach setzt sich die Frau gnadenlos durch, und die Brüder – sehr gut gespielt von Thierry Hartmann und Michel De Franceschi – müssen sich dieser „Urgewalt“, wenn auch mit Widerwillen, beugen.