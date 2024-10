Weil am Rhein: Wenn er helfen kann, hilft er

Natürlich. Wenn man 30 Jahre aktiv war und nach zahlreichen Lehrgängen die Dekontaminationsgruppe geleitet hat, reißen die Verbindungen nicht ab. Ich bin nach wie vor Mitglied der Altersmannschaft. Einmal im Monat treffen wir uns zum Gedankenaustausch, aber nicht über die Feuerwehr, sondern über Gott und die Welt.

Sie haben den Feuerwehrtraditionsverein mitgegründet. Beschäftigen Sie sich noch mit der Pflege und dem Erhalt der historischen Fahrzeuge?

Ich bin im Verein noch dabei, aber nicht mehr aktiv. Seit meiner Herzoperation vor fünf Jahren habe ich mich etwas zurückgezogen, da ich mich körperlich nicht mehr anstrengen darf. Aber historische Fahrzeuge interessieren mich nach wie vor.

Haben Sie Ihren alten Hanomag-Traktor aus dem Jahr 1956 noch?

Natürlich. Bis jetzt habe ich mit dem alten Gefährt noch gelegentlich an Oldtimertreffen teilgenommen. Beim jüngsten Treffen in Welmlingen war aber mein Sohn Michael präsent. Der Traktor kommt auch immer beim Buurefasnachtsumzug zum Einsatz. Der Oldtimer ist ein Hobby von mir, auch das Züchten von Orleander ist eine Lieblingsbeschäftigung.

Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Table Ronde, die Kontakte zwischen Weil am Rhein und der Partnerstadt Hüningen pflegt. Wie ist es um die deutsch-französische Freundschaft zwischen den beiden Partnerstädten bestellt?

Im Prinzip gut, nur wird die Zahl derer, die sich im Table Ronde für die gute Sache einsetzen, leider nicht größer. Die Arbeitsgemeinschaft wurde einst beim Straßenfest durch Dieter Walk, Rémy Longato und mich ins Leben gerufen. Aktuell sind wir noch zwölf Hüninger und acht Weiler Mitglieder. Deshalb haben wir auch nicht mehr so viele Veranstaltungen. Unser Ziel war und ist es, Vereine und damit die Menschen beider Städte zusammenzuführen. Die Mitarbeit im Table Ronde und die grenzüberschreitenden Kontakte machen mir jedenfalls viel Spaß. Über weitere Mitglieder würden wir uns freuen.

Einen wichtigen Stellenwert in Ihrem Leben hatte immer die Fasnacht. Seit 60 Jahren sind Sie Mitglied der Fasnachtsclique Rhy-Waggis und waren federführend als Bauleiter beim Um- und Ausbau des Vereinsdomizils Waggis-Schopf tätig. Haben Sie damals die Stunden gezählt, die Sie in das Projekt gesteckt haben?

Nein (lacht). Aber es waren sehr, sehr viele. Ich hatte damals in die Wege geleitet, dass wir die Immobilie zunächst mieten und dann später nach einer Erbschaft kaufen und ausbauen konnten. Die Fasnachtsclique Rhy-Waggis liegt mir sehr am Herzen. In den 60 Jahren habe ich höchstens bei fünf Sitzungen gefehlt.

24 Jahre waren Sie auch Narrenbaumbammert.

Auch das. Peter Kuhn hatte seinerzeit die Idee, das Narrenbaumsetzen in Alt-Weil wiederzubeleben. Er sowie Herbert Stahl und ich hatten dann die Idee umgesetzt. Seither setzen die Cliquen Rhy-Waggis und Räbbuure den Narrenbaum. Ich bin heute noch dabei und unterstütze den Narrenbaumbammert Tobias Nordmann. Egal, was ich mache, ob damals als Mitglied des Organisationsteams für die 1200-Jahrfeier oder für das Brückenfest, mein Motto war stets: Wenn ich helfen kann, dann helfe ich.

Reinhard Schmid

Der 76-Jährige

ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne und Opa von drei Enkeln. In Alt-Weil wurde er geboren und ist dort aufgewachsen. Nach der Schreinerlehre und Fortbildungen machte er sich 1989 selbstständig und gründete die Firma „Reinhard Schmid Bauelemente – Schreinerei“, in der er heute noch halbtags im Büro tätig ist. Ehrenamtlich hat sich der Geschäftsmann, dessen Sohn Michael in seinen Betrieb eingestiegen ist, in vielfältiger Weise im Leben der Stadt eingebracht und tut das in verschiedenen Bereichen immer noch.