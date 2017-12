Weil am Rhein Wenn Familien auseinandergerissen sind

Weil am Rhein. Caritas und Diakonie im Landkreis Lörrach sowie der Beauftragte für Flucht und Migration im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland unterstützen die landesweite Kampagne „Recht auf Familie“ vom 4. bis 10. Dezember der Liga der Freien Wohlfahrtspflege sowie der evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg.

Die genannten Organisationen nehmen mit großer Sorge die andauernde humanitäre Notlage von vielen geflüchteten Familien wahr, die auf ihrer Flucht auseinandergerissen wurden, heißt es in einer Mitteilung. Die Einheit der Familie sei ein unumstößliches Grund- und Menschenrecht. Die Zusammenführung von Familien mit Flüchtlingsanerkennung oder mit subsidiärem Schutz ist in den Augen der Initiatoren ein Gebot der Humanität, das durch langwierige Asyl- und Visumverfahren beschnitten werde. Derzeit handelt es sich bei den Betroffenen vor allem um syrische und irakische Flüchtlinge. Verschärft trifft es Kinder und Jugendliche, die (bis zum Wiedersehen) ohne Eltern(teile) und Geschwister verbleiben müssen.

Als weitere gravierende Konsequenz führen diese Wartezeiten dazu, dass Fristen verstreichen oder Kinder in der Zwischenzeit volljährig werden und somit den Anspruch auf den Nachzug ihrer Eltern beziehungsweise zu ihren Eltern verlieren.

Jörg Hinderer, Kirchenbezirksbeauftragter für Flucht und Migration, meint: „Die monate- und in vielen Fällen jahrelange Trennung von der Familie erschwert nachhaltig die Integration in Deutschland.“

Im Rahmen der Aktionswoche findet am Montag, 4. Dezember, 18 bis 18.30 Uhr in Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl Rheinfelden eine thematische Mahnwache vor dem Rheinfelder Rathaus auf dem Kirchplatz (neben der Christuskirche) statt.

Ebenfalls im Rahmen der Aktionswoche wird am Donnerstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, in Weil am Rhein (Diakonisches Werk, Riedlistraße 16) der Dokumentarfilm „Elpida – Hoffnung. Familien auf der Flucht“ gezeigt. Die Hoffnung (griechisch: Elpida) ist für geflüchtete Menschen in Griechenland alles, was sie besitzen. Der Dokumentarfilm begleitet zwei Familien, die durch die Flucht getrennt wurden: Ein Teil ist in griechischen Camps gestrandet, der andere Familienteil ist in Deutschland angekommen. Der Eintritt ist frei.