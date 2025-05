Beste Stimmung herrschte bereits im malerischen Garten, in dem Susi Engler in Tracht, wie es sich für eine Hirschenwirtin geziemt, zum Apéro die Gäste begrüßte. Stimmungsvoll leiteten die beiden Musikschüler Lara-Sophie Becker und Theodor La mit drei Stücken auf der Querflöte den Abend ein. Monika Merstetter berichtete über das relativ kurze aber abwechslungsreiche Leben Daurs (1870 – 1925) und seine Beziehung zum Hirschen.

Daurs Lehrmeister Hans Thoma schrieb ihm, nachdem er ihn 1914 zum letzten Mal besuchte: „Grüßen sie alle, auch die Frauen und die Maidli und die Frau Hirschenwirtin in Haltingen, wenn sie ebbe dort emool e Schöpli trinke.“ Danach begaben sich die Gäste an die festlich eingedeckten Tafeln in den „Blauen Salon“. Zwischen den einzelnen Speisefolgen berichtete Thomas Hofer über die Hochzeit am 5. Mai 1914, als Idel Beck den Großherzoglichen Forstassessor Eugen Lang heiratete.