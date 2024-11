Weil am Rhein: Wenn Schüler anderen Zeit schenken

Mit 2800 Euro unterstützt die Weiler Bürgerstiftung das Projekt „Balou und Du“. Spender und Beschenkte kamen aus diesem Anlass im Oberrhein-Gymnasium zusammen. Foto: Beatrice Ehrlich

Dann geht es los: Auf den Fußballplatz oder ins Vitra Design Museum, wo die beiden – kostenfrei – die aktuelle Ausstellung zum Turnschuhhersteller Nike besucht haben. Für den Siebenjährigen sei das der erste Museumsbesuch gewesen, erzählt er. Fast ein wenig stolz wirkt der junge Mann darauf, seinem Schützling so etwas geboten zu haben.

Unterstützung für Kinder, die sie brauchen

Die Grundschüler, die einen „Balu“ zur Seite gestellt bekommen, stammen aus sozial benachteiligten Familien oder aus solchen, die als frisch Eingewanderte selbst erst noch Fuß fassen müssen in der neuen Heimat. Gerade in Familien mit mehreren Kindern bleibt da oft nicht die Zeit, sich jedem Kind mit der gleichen Aufmerksamkeit zu widmen. Da kommen die „Balus“ ins Spiel, die sich in der Stadt auskennen und den Kindern je nach Wunsch, Orte zeigen können, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen: die Bibliothek, die Vitra-Rutsche oder aber die Räume des Oberrhein-Gymnasiums selbst, die von den Tandems auch benutzt werden dürfen.

Positive Rückmeldungen

Die Rückmeldungen seien positiv, sind sich alle einig. Man merke, dass für die Kinder jedes Treffen mit den „Großen“ ein Highlight ist, sagt Carlotta Schaaf, die einen Jungen aus der Tschamber-Schule betreut. Man könne Erfahrungen machen im Umgang mit Kindern, sagt Phenicia Ribaud, die selbst erwägt Gundschullehrerin zu werden.