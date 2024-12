Weil am Rhein: Wenn Zöllner Musik machen

Unterhaltsam und actionreich

Zu Gehör kamen Höhepunkte des Soundtracks, wobei die Zollkapelle ein unterhaltsames und actionreiches Medley vortrug. Hier wurde die große Bandbreite des Orchesters zwischen der Geschmeidigkeit mit einem weichen, filigranen Tango und als Gegenstück das Einheizen mit einem heißen Bossa Nova präsentiert. Der-Erzherzog Albrecht-Marsch zeigte sich traditionell flott und mit Ohrwurm-Qualitäten. Teile dieser Melodie fanden sich bereits in den Filmen „Das Boot“ oder „Wunder von Bern“. Die Zollkapelle bewies hier ihre routinierte Disziplin und Genauigkeit im musikalischen Vortrag.

Querflöten brillieren mit Durchsichtigkeit

Das Register der Querflöten bewies hier eine besonders filigrane Qualität. Nach der Pause entführte das Orchester seine Gäste mit dem Film „Grease“ in die Welt des Rock’n’Rolls der 1950er Jahre. Die „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury setzte dem bisherigen Programm das I-Tüpfelchen auf, dieses erfolgte mit einer starken Dynamik, mitreißenden Rhythmen und einer zu Herzen gehenden Dramatik.

Ur-Bond sieht aus wie die uniformierten Musiker

Ein Medley von „James Bond“-Filmen mit „Gold Finger“ oder dem „James Bond Theme“ begeisterte das Publikum, das sich mit anhaltendem Beifall bedankte. Moderator Schweizer hatte schmunzelnd mitgeteilt, der Ur-Bond sei von seinem Autor so beschrieben worden wie die uniformierten Zöllner des Orchesters aussahen. Es schloss sich ein Medley mit einem großen mysteriösen Grusel-Kino „Music for a Darkened Theatre“ an. Elegante Klarinettenläufe, schmetternde Hörner- und Posaunenklänge oder dezente Querflöten entführten die Gäste in Filme wie „The Nightmare Before“ , „This is Halloween“ oder „Edward mit den Scherenhänden“.