Weil am Rhein: Wer macht mit bei der Vereinsmeile?

Gruppierungen, die an der Vereinsmeile teilnehmen möchten, werden gebeten, bis zum 14. Februar 2025 eine E-Mail an anmeldung@weil-am-rhein.de zu senden und darin den Vereinsnamen, eine Telefonnummer sowie das geplante Angebot anzugeben. Wenn Speisen oder Getränke angeboten werden sollen, dann müssen auch die speziellen Getränkearten (z. B. Bier, Softdrinks, Kaffee) und die konkreten Speisen in der E-Mail angegeben werden.