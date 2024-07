Weil am Rhein: Wer sich mit den Herrschenden anlegt

Antigone widersetzt sich mit aller Kraft dem tyrannischen Gebot, verliert ihren Geliebten – den Sohn des Machthabers – und nimmt infolgedessen den Tod in Kauf. Damit gehorcht sie einerseits dem Gebot der Götter, einer übergeordneten Instanz, andererseits auch ihrem persönlichen Gewissen. Es stellt sich am Ende die Frage: Ist nun die weltliche Instanz in Gestalt des Machthabers Kreon der Gewinner? Die Berliner Antigone befindet sich in einem ähnlichen Konflikt.

Die Handlung spielt im Zweiten Weltkrieg

Die Handlung spielt im Berlin des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1943. Die junge Frau Anne wird zum Tode verurteilt, weil sie ihren Bruder unerlaubt bestattet hat. Dieser kam zuvor aus Stalingrad zurück und kritisierte die Regierung, was dazu führt, dass er als Hochverräter hingerichtet wird. Anne möchte den Bruder trotz des Verbots beerdigen lassen. Ihr Ungehorsam gegenüber dem unmenschlichen Machthaber endet für sie tödlich. Hochhuth erzählt ungeheuer dicht und sachlich und löst gerade dadurch viele Emotionen aus.