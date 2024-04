Es ist ein Thema, das viele in Weil aufgewühlt hat: die Baumfällungen der vergangenen Wochen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag standen es zwar nicht auf der Tagesordnung, das Thema kam aber am Ende der Sitzung unter den Anfragen der Gemeinderäte noch einmal zur Sprache. Nicole Sütterlin (Grüne) erkundigte sich, ob die Stadt bei einer Ortsbegehung am Sohleck mit einem Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg dabei gewesen sei, und ob der Gemeinderat noch darüber informiert werde.