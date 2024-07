Weil am Rhein: Wertschätzung für die geleistete Arbeit

Ebenfalls für eine Amtsperiode gehörte Nicole Sütterlin (Grüne) dem Rat an. Sie habe einen frischen und unverstellten Blick auf die vielfältigen Bereiche gehabt und so neue Aspekte und Blickwinkel in den Gremien aufgezeigt. Alexander Breidenbach (Grüne) war im Oktober 2020 in den Gemeinderat nachgerückt. Er habe sich immer sehr überlegt, kompetent und sachkundig in die Beratungen und Diskussionen eingebracht, befand Stöcker.

Die Mitglieder Pantze, Rung, Gründler-Lindow und Fischer sind ebenfalls aus dem Gemeinderat ausgeschieden, Kessler aus dem Ortschaftsrat Ötlingen, und wurden von der Oberbürgermeisterin neben ihrer Ehrung in der Sitzung verabschiedet.