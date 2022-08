Weil am Rhein. Welche Ausbildung ist die richtige für mich? Was würde mir denn Spaß machen? Woher bekomme ich Infos aus erster Hand? Diese und weitere Fragen, die sich Schüler am Ende ihrer Schulzeit stellen, werden bei der Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein beantwortet. Sie findet am Samstag, 24. September, von 9 bis 13 Uhr in der Realschule Dreiländereck und im Oberrhein-Gymnasium statt.