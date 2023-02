Weil am Rhein Wichtige Stützen der Verwaltung

In den verdienten Ruhestand

In den Ruhestand verabschiedet wurde im Oktober des vergangenen Jahres Bärbel Alexander, die nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Grenzach-Wyhlen am 1. Juli 1978 zur Stadtverwaltung Weil am Rhein wechselte. Dort war sie bei der Stadtkasse, den Stadtwerken, im Rechnungsprüfungsamt, in der Personalabteilung, im Pass- und Meldewesen, im Grundbuchamt und zuletzt im Standesamt als Sachbearbeiterin bei der Friedhofsverwaltung im Einsatz.

Claudia Bauer absolvierte von 1974 bis 1977 schon ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Weil am Rhein. 48 Jahre lang hielt sie ihrer Arbeitgeberin die Treue, ehe sie im Oktober 2022 in den Ruhestand wechselte. Nach den Stationen im damaligen Tiefbauamt, der Stadtkämmerei und der Bauverwaltung trat sie nach einer kurzen Pause am 1. Januar 1984 wieder als Schulsekretärin der Förderschule in den Dienst der Stadt ein. 1999 durfte sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern, 2014 dann ihr 40-jähriges.

Mehr als 22 Jahre war Thomas Bürgin in verantwortlicher Position als Wassermeister bei den Wasserwerken der Stadt tätig. Der gelernte Maschinenschlosser kam am 1. Juli als stellvertretender Wassermeister ins städtische Wasserwerk. Im Februar 2003 feierte er sein 25-jähriges und 2018 das 40-jährige Dienstjubiläum. Am 31. Juli letzten Jahres verabschiedete sich Bürgin in den Ruhestand.

Hanspeter Kaiser trat am 1. Oktober 2005 seinen Dienst bei der Stadt Weil am Rhein an, und zwar als Hausmeister der Karl-Tschamber-Schule. Der gelernte Radio- und Fernsehmechaniker wechselte dann zum 1. März 2016 zur Abteilung für Information und Kommunikation ins Rathaus. Dort war er bis zum 31. Dezember 2022 aktiv, ehe Kaiser in den Ruhestand trat.

Als Leiter der Stadtgärtnerei kam Stephan Schmieder am 1. August 1990 zur Stadt Weil am Rhein. Diesem Fachbereich blieb der gelernte Gärtner und staatlich geprüfte Techniker, der am 1. Mai 2013 sein 25-jähriges Dienstjubiläum feierte, bis zum Eintritt in den Ruhestand am 31. Dezember 2022 auch treu.

Ebenfalls zum Ende des vergangenen Jahres ist Siegfried Senft in den Ruhestand eingetreten. Senft kam am 1. August 1991 als Stadtobersekretär im EDV-Bereich zur Stadt. Zuvor hatte er von 1973 an seine Ausbildung bei der Bahn absolviert. 1998 feierte Senft sein 25-jähriges Dienstjubiläum, ehe er 2001 in den gehobenen Dienst auf dem Gebiet der EDV aufstieg und am 1. Juni 2008 zum Stellvertreter des Abteilungsleiters der neu gebildeten Abteilung für Information und Kommunikation ernannt wurde. 2013 durfte er bereits sein 40-jähriges Dienstjubiläum begehen.

Hubert Strohmeier trat seinen Dienst bei der Stadt als Hausmeister der Rheinschule in Friedlingen am 1. April 1994 an. Dort war er bis zum 31. Mai 2011 tätig, ehe er am 1. Juni in den Gemeindevollzugsdienst wechselte. Hier blieb er bis zum Eintritt in den Ruhestand am 31. Dezember 2022. Sein 25-jähriges Dienstjubiläum beging Strohmeier schon im Jahr 2019. Aktiv in Diensten der Feuerwehr war er von 1975 bis 2017. Der gelernte Glasinstrumentenmacher wurde 2007 zum stellvertretenden ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten und drei Jahre später zum Abteilungskommandanten bestellt.

Würdigung des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz würdigte anlässlich einer Feierstunde im neuen Gemeinschaftsraum des Erweiterungsbaus das Wirken der Geehrten, freute sich über die Treue zum Arbeitgeber und wünschte den künftigen Ruheständlern alles Gute und viel Gesundheit.