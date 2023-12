Weil am Rhein: Wichtige Verkehrsachse ist wieder frei

Viele Akteure waren bei den Bauarbeiten im Spiel

Auch die Vielzahl der beteiligten Akteure erforderte immer wieder neue Abstimmungen. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Durchfahrtshöhe künftig 4,20 Meter beträgt und damit einen Meter mehr als in der Vergangenheit. Der kuriose Umstand, dass Fahrzeuge in der Unterführung stecken blieben, sollte damit nicht wieder auftreten. Im Zuge der Arbeiten konnte darüber hinaus an dieser Stelle ein Leerrohr für Nahwärme in der Straße verlegt werden, heißt es. Es kann genutzt werden, wenn in kommenden Jahren die Nahwärme im Stadtteil Haltingen weiter ausgebaut wird. Vorsorglich wurden weitere Leerrohre für den späteren Bedarf verlegt. Des Weiteren legte man Wasser- und Gasleitung um, der Zweckverband zeichnete für die Breitbandversorgung verantwortlich und es musste die Telekomtrasse wegen der Stützwand verlegt werden.