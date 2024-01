Weil am Rhein: Wider das Sprachdiktat der Obrigkeit

Keine Geldfrage

Kiesewetter ist das erste Jahr als Vorsitzender der Weiler Straßenfasnacht dabei. „Wir schauen, dass die Fasnacht für alle finanzierbar bleibt“, sagt er. Gerade in dieser Zeit der Krisen solle man doch seine Sorgen einmal vergessen können. „Mit Freude und Gelassenheit“ solle die Fasnacht gefeiert werden. Er hoffe auf viele Hästräger und zahlreiche Formationen. Der Plakettenpreis sei im vergangenen Jahr erstmals seit langem um einen Euro erhöht worden. Beim Monsterkonzert auf dem GLS-Gelände hätten die Cliquen geschaut, dass die Preise moderat seien. „Jeder schaut derzeit auf seine Euros.“

Darf me das?!

In den vergangenen Jahren habe es zahlreiche Veränderungen gegeben, so Kieswetter weiter. Eine Debatte sei doch, was darf ich heute noch sagen, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Es gehe um die Frage, welche Worte man verwenden dürfe. So fragt sich Kiesewetter: „Darf man noch Komplimente machen?“ Diese Diskussionen seien der Grund für die aktuelle Fasnachts-Losung „Darf me das?!“. René Winzer, Zunftmeister der Wiler Zipfel, wird deutlich: Die „Genderei“ habe sie zu dieser Losung veranlasst. Darf man noch „Indianer“ sagen, darf man als Alemanne noch ein „Päärli Schwarzwürst“ bestellen, will er wissen.

Praxiserfahrung

Seine Clique habe die Erfahrung gemacht, was gesellschaftlich noch akzeptabel sei und was nicht, erläutert er die Entscheidung. So überlegten sie, ob sie jemanden verkleiden und im Gesicht schwarz anmalen können. Sie kamen jedoch zum Schluss, dass dies problematisch und gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel sei. Die Losung werde bei den fünf Zunftabenden eine Rolle spielen, fügt er hinzu. Der erste Abend der Wiler Zipelf findet am Donnerstag, 25. Januar, ab 20 Uhr, statt. Insgesamt sind fünf Zunftabende in der Jahnhalle geplant.

Politik im Visier

„Wir reagieren da auf die Welt, Kommunal- und Stadtpolitik“ und dafür hätten sie Lieder umgeschrieben, erläutert Winzer die Vorbereitungen. „Wir blicken auf Weil am Rhein“, fügt er vielsagend hinzu. Derzeit seien sie intensiv am Proben. So sei ein Übungsplan sei erstellt worden. Hohe Ansprüche hat er: Sie seien zwar nur Laiendarsteller und keine Schauspieler, dennoch müsse alles sitzen.