Weil am Rhein Wie das Schuljahr begonnen hat

Anders sehe es am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) aus, das im gleichen Haus untergebracht ist. Hier fehlen – „wie immer“ – noch Sonderpädagogen. Was derzeit auch fehlt, ist die zweite Person im Rektorat. Konrektorin Monika Höhner hat die Leopoldschule zum Ende des vergangenen Schuljahrs in Richtung Schulamt Lörrach verlassen. „Wir vermissen sie schmerzlich“, sagt Hölscher.

Schwerpunkt Lesen

Mit rund 320 Schülern, davon 260 Grundschülern, ist die Leopoldschule eine der größeren Grundschulen Weils. 67 Kinder wurden in drei Regelklassen eingeschult, wobei die „a“-Klasse wie stets eine Inklusionsklasse ist. Hinzu kommt eine SBBZ-Klasse mit sieben Schülern. Ein Schwerpunkt in diesem Schuljahr werde das Lesen sein, kündigt Hölscher an. Vom Kultusministerium gibt es neue Vorgaben: 2 mal 20 Minuten pro Woche sind „Lesebänder“ Pflicht. Für Hölscher nichts Neues: „Wir machen eh eine komplexe Leseförderung, weil ich das für sehr wichtig halte“, sagt er. Ein Bestandteil davon sind die Lesepaten, Personen, die im Ehrenamt Kinder beim Lesen unterstützen, ein weiterer das Sprachförderprogramm BISS in Kooperation mit der Karl-Tschamber-Schule. Auch die „Opernretter“ werde man wieder an die Schule holen. Unterstützt werde dies vom Förderverein, den Hölscher in höchsten Tönen lobt. „Unser Förderverein ist ein echtes Goldstück.“