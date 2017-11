Weil am Rhein Wie der Bahnausbau voranschreitet

Von Renate Wendt und Siegfried Feuchter

Sieht man von den Verzögerungen beim Fußgängersteg über die B 3 und Bahngleise sowie von der noch nicht fertiggestellten Heldelinger Unterführung ab, verlaufen die Arbeiten an der Großbaustelle Bahn im Großen und Ganzen im Zeitplan. Es dauert aber wohl noch gut sechs Jahre, bis der komplette Ausbau der Rheintalbahn im Bereich Haltingen-Weil am Rhein abgeschlossen ist.

Weil am Rhein-Haltingen. Das Haltinger Informations-Center der DB Netz AG für das Großprojekt Karlsruhe-Basel hatte zu einer der regelmäßig stattfindenden Bürgersprechstunde eingeladen. Neben Informationen über die gegenwärtig laufenden Bauarbeiten wurde auch eine Baustellenbesichtigung angeboten. Als kompetenter Ansprechpartner und Baustellenführer stand Projektingenieur Uwe Koldrack, Mitarbeiter des Großprojekts Karlsruhe-Basel für den Streckenabschnitt 9.2 (Weil-Haltingen), zur Verfügung. Vor Ort war zudem Udo Meßmer, Betreuer des Haltinger Info-Centers.

Vermutlich aufgrund der am frühen Nachmittag unbeständigen Witterung folgten der Einladung allerdings nur drei in Haltingen wohnende Interessenten.

Ein Schwerpunkt der Besichtigung stellte der Bereich des über die B 3 und die Bahntrasse führenden Stegs dar. Wie Uwe Koldrack informierte, kann der für Fußgänger und Fahrradfahrer vorgesehene 67 Meter lange Steg voraussichtlich erst im März nächsten Jahres in Betrieb genommen werden (wir berichteten).

Die Bahn macht für die Verzögerung die beauftragte Baufirma verantwortlich, die wiederum weist darauf hin, dass sie in einer Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer und damit nicht allein am Steg tätig sei. Derzeit sind Arbeiten am Geländer sowie an den Aufzugsschächten im Gange. Erst wenn diese verglast sind, können die Aufzüge montiert werden.

Ebenfalls besichtigt wurden die Gründungselemente für die zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehene Schallschutzwand im Bereich „Mitte 2“, der den Abschnitt vom Bahnhof Haltingen bis zur Höhe des Wasserturms umfasst.

Gezeigt wurden bei der Besichtigung noch die vorbereitenden Maßnahmen für die Errichtung eines Betontrogs als Erschütterungsschutz im südlichen Trassenabschnitt. Angelegt wird der etwa ein Kilometer lange Betontrog unter einem Schotterbett, über das dann die Gleisanlage führt.

Zum Schluss der informativen Führung bestand für die interessierten Bürger noch Gelegenheit, Fragen zu den umfangeichen Maßnahmen in Haltingen zu stellen.

Die Bauarbeiten an der Ostseite der Heldelinger Unterführung lassen noch auf sich warten, wie Erster Bürgermeister Christoph Huber auf Nachfrage zum Zeitplan erläutert. Zuerst müssen die Gleise verlegt und das neue, sich im Bau befindliche Stellwerk in Betrieb genommen sein. Auch müssen noch Gleise und Signaltechnik auf die neue Brücke im westlichen Teil verlegt werden. Bis der Ostteil der Heldelinger Unterführung fertiggestellt ist, dürfte es noch bis Ende 2019 oder Anfang 2020 dauern. Und erst wenn die Ostseite abgeschlossen ist, wird der Haltinger Bahnhof abgerissen, sagt Huber. Dann kann die Stadt auch mit der städtebaulichen Aufwertung beginnen. Dies setzt aber voraus, dass die Brücke über die Kanderstraße fünf bis sechs Meter in Richtung Osten (Ortsmitte) verschoben ist. Auch müssen noch auf der östlichen Seite der Bahngleise die Schallschutzwände errichtet werden.

Das seit Juli 2011 bestehende Haltinger Info-Center an der Güterstraße 3 bietet Besuchern Informationsmaterialien, Präsentationen und Fotomontagen zum Gesamtprojekt sowie zum Planfeststellungsabschnitt 9.2. (Weil-Haltingen) an. Außerdem informiert die Bahn bei Veranstaltungen regelmäßig über den aktuellen Stand rund um das Bahn-Großprojekt. Während der Öffnungszeiten am Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr stehen den Besuchern kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Die nächste Bürgersprechstunde bietet die Bahn am Freitag, 1. Dezember, an.