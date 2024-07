Einen Überblick über die Bekämpfung der Tigermücke in Weil am Rhein hat Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher in der jüngsten Sitzung des Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschusses vorgelegt. Wo städtische Mitarbeiter, unterstützt von freiwilligen Helfern, Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt haben, seien gute Erfolge erzielt worden.