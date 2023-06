Weil am Rhein Wie die Verwaltung digitalisiert wird

Man sei das Projekt mit großer Euphorie angegangen und bis heute in jeder Hinsicht davon überzeugt, betonte Rösch. Wo früher ein Zeitaufwand von zehn bis 15 Minuten pro Verwaltungsvorgang nötig war, brauche man heute nur noch drei oder vier Klicks.

Dadurch würden die Sachbearbeiter Zeit gewinnen. Zeit, die sie künftig nutzen könnten, um Liegengebliebenes abzuarbeiten, präzisierte der Sachgebietsleiter, auf die prompte Nachfrage aus dem Rat hin, nun könnten ja dann folglich Einsparungen im Personalbereich erfolgen. Durch den Wegfall der Papierakten – es handelt sich um insgesamt 140 laufende Meter – habe man Raum gewonnen, der nun für Umstrukturierungen zugunsten der Mitarbeiter und Bürger genutzt werden könne. So würden Fundsachen nun im hinteren Bürobereich aufbewahrt. Rund 6500 Ausländer würden in Weil am Rhein geführt, 7250 Akten seien hinterlegt. Um die Akten in elektronische Form zu überführen, mussten diese eingescannt werden. Dies habe die gemeinnützige Inga Service GmbH mit Mitarbeitern des Markus-Pflüger-Heims in Schopfheim-Wiechs übernommen. Sechs Mal voll beladen mit Alukisten voller Akten sei ein Mercedes-Sprinter nach Schopfheim gefahren, Kostenpunkt: 40 000 Euro.