Weil am Rhein Wie ein Detektiv auf Fehlersuche

Weil am Rhein - Nach 34 Jahren im Unternehmen geht Albert Dosenbach, der Leiter der Buswerkstatt der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) in Weil am Rhein, am Mittwoch zum letzten Mal an seinen Arbeitsplatz. „Die Kollegen und alles, was wir hier aufgebaut haben, das ist mir ans Herz gewachsen“, sagt er. In seiner gesamten Dienstzeit war er verantwortlich dafür, dass alle Busse der SWEG im Landkreis Lörrach gut funktionieren und sicher sind, heißt es in einer Mitteilung.