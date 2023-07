Weil am Rhein Wie ein Weiler ins Fernsehen kam

Der ehemalige langjährige Vorsitzende des Ski-Clubs Weil am Rhein wurde zum ersten Mal 2021 auf die Sendung aufmerksam und sah sich mehrere Folgen an, weil sie ihn an die „Dreiländerspiele“ erinnerte, die es von 1994 bis 1999 gab. Damals war der Ski-Club mit zwei Mannschaften immer sehr erfolgreich dabei, und Müller mittendrin. Besonders an die letzte Ausgabe während der Landesgartenschau im Nonnenholz erinnert er sich bis heute – an die volle Zuschauertribüne und die ausgelassene Stimmung.

Bewährter Teamplayer im Ski-Club

Er war immer ein Teamplayer, das zeigte sich auch, als er in besonders schwieriger Zeit 2007 mit seiner besonnenen Art den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser führte. Es war die Lust, sich mal wieder mit Geschicklichkeit in einen Wettbewerb einzubringen, die ihn bewog, sich beim Fernsehen zu bewerben. Er verriet niemandem etwas. Nach längerer Zeit kam ein Anruf, in dem er gebeten wurde, einen ausführlichen Fragebogen auszufüllen und ein Bewerbungsvideo von sich einzusenden.